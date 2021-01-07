Бойцов нацгвардии Нью-Йорка отправят в Вашингтон для «мирной передачи власти»

Сотрудников Национальной гвардии Нью-Йорка направят в Вашингтон для помощи в мирной передачи власти. Об этом в своем Twitter сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

По его словам, по просьбе Нацгвардии США в округ Колумбия будет отправлено 1000 бойцов Нацгвардии Нью-Йорка «на срок до двух недель для помощи в мирной передаче президентской власти».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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