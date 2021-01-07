В Вашингтоне режим ЧС продлен до инаугурации нового президента

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер решила продлить режим ЧС на 15 дней. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Ранее она объявила в столице США комендантский час на фоне беспорядков.

В соответствии с распоряжением Баузер, объявленным в среду, 6 января, из-за беспорядков и протестов, которые устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа, режим ЧС продлевается на 15 дней или «до дальнейших указаний мэра».

Инаугурация избранного президента США демократа Джо Байдена запланирована на 20 января.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих.

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