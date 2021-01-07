Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп разжигал мятеж в Вашингтоне, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишет РИА «Новости».

«То, что он (Трамп) подстрекал людей штурмовать Капитолий, и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, что это было совершенно неправильно», — сказал Джонсон.

Премьер также назвал действия сторонников Трампа позорными и еще раз осудил насилие.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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