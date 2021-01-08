Белый дом осудил штурм Капитолия

Действующая администрация США осуждает беспорядки в Капитолии, заявила пресс-секретарь президента страны Дональда Трампа Кейли Макинани. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Макинани назвала насилие в Капитолии «предосудительным».

«Мы — президент и администрация — осуждаем его (насилие) самым решительным образом. Это неприемлемо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнула пресс-секретарь.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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