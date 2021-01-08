Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Администрация Трампа работает над передачей власти Байдену

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Администрация действующего президента США Дональда Трампа работает над передачей власти избранному главе государства Джо Байдену, заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Те, кто работают в этом здании, работают над обеспечением законной передачи власти», — подчеркнула пресс-секретарь.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

Власти США допускают предъявление Трампу обвинений за штурм Капитолия

Экс-генпрокурор США обвинил Трампа в предательстве должности

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.