Администрация Трампа работает над передачей власти Байдену

Администрация действующего президента США Дональда Трампа работает над передачей власти избранному главе государства Джо Байдену, заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Те, кто работают в этом здании, работают над обеспечением законной передачи власти», — подчеркнула пресс-секретарь.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

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