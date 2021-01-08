Член конгресса США заявила о «правоте Гитлера»

Член конгресса США от штата Иллинойс, республиканка Мэри Миллер процитировала лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера в ходе митинга «Матери за Америку», сообщает телеканал WCIA.

«Гитлер был прав в одной вещи: у кого есть молодежь, у того есть будущее», – заявила Миллер.

Слова республиканки вызвали критику у ее коллег, которые осудили упоминание фашистского лидера в положительном контексте и отметили, что подобные заявления звучат оскорбительно для многих людей.

В частности, губернатор Иллинойса еврейского происхождения Джей Роберт Притцкер подчеркнул, что Гитлер «ничего не сделал правильно». Конгрессмен от республиканцев Адам Кинцингер также заявил, что «категорически осуждает» заявление коллеги.

Законодательное собрание евреев Иллинойса, в свою очередь, выступило с призывом к отставке Миллер.

«Если член палаты представителей Миллер хоть сколько-нибудь уважает роль конгрессмена США и если в ней есть хоть немного достоинства, она сделает то, что правильно, и уйдет в отставку», – указано в заявлении собрания.

Слова члена конгресса осудили также подавший ранее в отставку председатель Республиканской партии Иллинойса Тим Шнайдер, лидеры еврейской общины, Мемориальный музей Холокоста в США и другие.