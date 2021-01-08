Депутат Рады заявил, что захват Капитолия вдохновит украинцев на беспорядки

Беспорядки в США вдохновят жителей Украины на грабежи, превратят страну в площадку для отмывания украденных денег, а граждан — в бесправных рабов. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин, передает РИА «Новости».
Парламентарий считает, что угроза стабильности доллара на мировом финансовом рынке многих людей настроила против действующего американского президента Дональда Трампа.
«И его все предали: и генеральный прокурор, и Верховный суд и даже вице-президент с соратниками-республиканцами», — отметил Кузьмин.
При этом он считает, что изначально именно Трамп «предал своих избирателей», что и стало причиной беспорядков, а «деньги решили исход дела».
«Для нас это означает лишь то, что Украину будут грабить. Грабить ее ресурсы, бюджет, население, средства международной финансовой помощи», — подчеркнул депутат, добавив, что страну будут грабить с еще большей силой и цинизмом.
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