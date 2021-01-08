Трамп заявил, что не допустит неуважения к проголосовавшим за него

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении поддержавших его на выборах 75 млн американцев. Об этом он написал у себя в Twitter.

«75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за «Америка прежде всего», «Сделаем Америку снова великой» сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!», — написал Трамп.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп объявил о мирной передаче власти 20 января

— В Белом доме готовят мирную передачу власти Байдену

— Названы сроки вынесения импичмента Трампу в Конгрессе США