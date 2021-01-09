Ким Чен Ын заявил, что США является главным врагом КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится в независимости от того, кто будет находиться на руководящих постах в администрации США.

Ким Чен Ын отметил, что только отказавшись от своих «враждебных намерений» Соединенные Штаты Америки смогут улучшить отношения с КНДР.

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