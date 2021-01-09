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Новости политики

Ким Чен Ын заявил, что США является главным врагом КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится в независимости от того, кто будет находиться на руководящих постах в администрации США.

Ким Чен Ын отметил, что только отказавшись от своих «враждебных намерений» Соединенные Штаты Америки смогут улучшить отношения с КНДР.

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