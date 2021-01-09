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Новости политики

КНДР намерена развивать и укреплять отношения с РФ и Китаем

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет и дальше усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем с целью противостояния общим угрозам. Его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что его страна стремится к новому прогрессу в отношениях с Россией и КНР, «проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества». По его словам, Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой. Северокорейский лидер также заявил, что КНДР получила гарантию укрепления связей с Пекином.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что главным врагом Северной Кореи является США.

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