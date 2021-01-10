Трамп попросил найти фальсификации голосования в штате Джорджия

Президент Дональд Трамп позвонил должностным лицам на выборах в штате Джорджия и попросил их «найти фальсификацию» на президентских выборах. Как сообщает Mediaite, на этой неделе подобный звонок уже второй.

Ранее СМИ сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером призвал к пересчету голосов на выборах США в штате в свою пользу.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джо Байден станет новым президентом США. Действующий глава государства Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

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