Болтон: Трамп должен подать в отставку, но не сделает этого

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что президент должен подать в отставку, но совершенно точно этого не сделает. Об этом сообщает CNN.

«Я считаю, что ему следует подать в отставку, но шансы на то, что это произойдет, абсолютно нулевые», — сказал Болтон.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США подготовили проект документа об импичменте Трампа «за подстрекательство к мятежу».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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