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Президент США Дональд Трамп во время обращения, 8 января 2020 года Президент США Дональд Трамп во время обращения, 8 января 2020 года

Статья для импичмента Трампа будет готова 11 января

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Группа конгрессменов от Демократической партии США заявляет о готовности 11 января представить статью для объявления импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы внесем на рассмотрение статью для импичмента в понедельник - во время заседания Палаты представителей», — написал один из авторов этого документа конгрессмен Тед Лью.

Отмечается, что уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США подготовили проект документа об импичменте Трампа «за подстрекательство к мятежу».

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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