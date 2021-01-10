Трудовая партия Кореи будет проводить съезды раз в пять лет

Согласно новому уставу Трудовой партии Кореи, который утвердили участники последнего съезда партии, последующие съезды будут созываться раз в пять лет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Съезд партии будет анонсироваться за несколько месяцев до созыва», — говорится в сообщении.

Предыдущий съезд партии состоялся в мае 2016 года. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын тогда был избран на пост председателя партии.

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