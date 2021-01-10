Церемония инаугурации Байдена пройдет с усиленными мерами безопасности

Для членов Конгресса США, которые прибудут на церемонию инаугурации нового президента страны Джо Байдена, будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на внутренний документ.

Согласно сообщению, полиция Капитолия будет сотрудничать со службами безопасности Вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса, Международного аэропорта Балтимора и Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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