CNN: дипломаты просят Помпео осудить Трампа за беспорядки в Капитолии

Американские дипломаты обратились к главе госдепа США Майку Помпео с призывом осудить действующего президента страны Дональда Трампа за беспорядки и захват Капитолия 6 января. Об этом сообщает CNN со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно его тексту, дипломаты просят госсекретаря «прямо осудить роль президента Трампа в жестоком нападении на американское правительство», обратившись к главе государства по имени.

«Важно, чтобы мы сообщили миру, что в нашей системе никто, даже президент, не стоит выше закона и не имеет иммунитет от общественной критики», — говорится в документе.

Телеканал добавляет, что документ ожидает отправки Помпео. На нем значится свыше 100 подписей дипломатов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент утверждал итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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