В Сан-Диего произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа

В Сан-Диего в штате Калифорния произошло столкновение между сторонниками действующего президента США Дональда Трампа и его противниками. Об этом сообщает телеканал Fox5.

Шествие сторонников началось в субботу, 9 января, возле набережной города. Позднее на ней появились противники политики Трампа, в том числе антифашистские группы.

К месту шествия были стянуты полицейские отряды, которые разогнали участников столкновения. Правоохранительные органы также назвали акцию незаконной из-за случаев насилия.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Церемония инаугурации Байдена пройдет с усиленными мерами безопасности

— NYT сравнила события в Донецке и штурм Капитолия в Вашингтоне

— CNN: дипломаты просят Помпео осудить Трампа за беспорядки в Капитолии