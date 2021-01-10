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Новости политики

Лукашенко заявил о желании Белоруссии выстраивать отношения с США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет выстраивать отношения с Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Мы хотим и будем выстраивать с ними отношения», — сказал Лукашенко.

При этом на вопрос, хотят ли выстраивать отношения США, белорусский лидер ответил: «Не хотят, так захотят».

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