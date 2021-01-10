Тихановская потребовала провести выборы в Белоруссии до конца года

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская полагает, что президентские выборы и референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года. Об этом пишет ее пресс-служба в Telegram.

Тихановская подчеркнула, что оппозиция не считает действующего главу государства Александра Лукашенко президентом, поэтому не согласится на предлагаемую им конституцию.

«Новые выборы и народный референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко», — говорится в заявлении политика.

Подчеркивается, что в ближайшее время офис Тихановской представит свои предложения по конституции.

28 декабря Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11 — 12 февраля 2021 года в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2 700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021 — 2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко рассказал о цели антибелорусских санкций Запада

— Лукашенко назвал привычным обращение к нему «батька»

— Лукашенко пообещал подготовить проект новой конституции к концу года