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Новости политики

Партия Назарбаева побеждает на выборах в Казахстане

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Правящая партия Казахстана Nur Otan побеждает на парламентских выборах, набрав 71,97% голосов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные экзитпола, проведенного исследовательским институтом «Когамдык пікір» (Общественное мнение).

«За партию Nur Otan проголосовали 71,97% избирателей», — сказали в организации.

Второе место, по предварительным данным, занимает партия «Ак жол» с 10,18% голосов, далее следует Народная партия Казахстана с 9,03%. Партии «Ауыл» (5,75%) и «Адал» (3,07%) не преодолевают 7-процентный барьер.

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