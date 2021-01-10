Попова рассказала подробности о выявленном в России британском штамме коронавируса

Заражение британским штаммом коронавируса в России было выявлено еще в конце 2020 года, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет ТАСС.

«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько тревог сегодня. Только у одного человека», — сказала Попова.

Она отметила, что заразившийся болел без симптомов и в настоящий момент уже не заразен.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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