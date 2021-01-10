Трамп выступит с заявлением о блокировке своих аккаунтов в соцсетях

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступит с заявлением о блокировке своих аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Общественность в понедельник увидит президента впервые после мятежа (штурма Капитолия сторонниками Трампа), он выступит с замечаниями относительно своей (своих аккаунтов) блокировки крупными технологическими компаниями», — сообщил телеканал.

Ранее в Twitter заявили о блокировке личного аккаунта Трампа. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Однако президент страны, придя в ярость от произошедшего, заявил в в официальном аккаунте своего штаба, что Twitter не заставит его замолчать.

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов. Во время беспорядков погибли пять человек.

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