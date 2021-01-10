Лукашенко готов рано или поздно покинуть пост президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя работу на должности главы государства, отметил, что уже не так остро воспринимает то, что рано или поздно придется покинуть этот пост. Об этом пишет «БелТА».

«Я буду, наверное, отдыхать. Если нужно - буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны», — ответил Лукашенко на вопрос, чем займется после ухода с должности.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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