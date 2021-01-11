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Новости политики

Оппоненты Жапарова не признали итоги выборов президента Киргизии

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Кандидаты в президенты Киргизии Адахан Мадумаров и Абдиль Сегизбаев не признали предварительные результаты выборов главы государства, пишет издание 24.kg.

«Я не признаю итоги выборов», — заявил Мадумаров, назвав вопиющей ситуацию на выборах. По предварительным данным, он занимает второе место.

«Считаю, что выборы сфальсифицированы. Я не признаю победу этого человека (кандидата в президенты Киргизии Садыра Жапарова — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал Сегизбаев. По его словам, в ходе выборов со стороны властей осуществлялось давление в отношении других претендентов.

Предварительно, Жапаров лидирует на выборах главы государства.

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