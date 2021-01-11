Пушков рассказал об угрозе суверенитету России

| Бернст Ю.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter, передает РИА «Новости».

«Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — сказал Пушков.

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети временно закрыли доступ к профилям Трампа. В компаниях заявили, что слова президента о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия.

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов. В результате беспорядков погибли пять человек.

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