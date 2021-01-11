Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах и пригласил в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии, сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Токаев также выразил приверженность развитию сотрудничества с Киргизией. Кроме того политики подтвердили готовность к совместной работе.

Токаев пригласил Жапарова посетить Казахстан, тот согласился. Это будет первым визитом главы Киргизии. Жапаров, в свою очередь, поздравил казахского коллегу с успехом на парламентских выборах.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу формы правления (президентская или парламентская). По данным ЦИК, после обработки 98% участков Садыр Жапаров набрал 79,19%, президентскую форму правления поддержали 80% голосовавших.

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