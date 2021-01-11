Оппозиция попыталась сорвать визит Пашиняна в Москву

В Армении оппозиция попыталась перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы сорвать визит премьер-министра Никола Пашиняна в Москву. Об этом сообщает онлайн-ресурс para.tv.

Полицейские перекрыли дорогу в аэропорт «Звартноц», чтобы обеспечить проезд политика. Протестующие потребовали позволить им прошествовать до аэропорта, на что один из правоохранителей ответил, что передвижение временно ограничено. Как пишет издание, Пашинян успешно доехал в аэропорт и вылетит в Москву.

11 января пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Политики обсудят урегулирование в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по этому вопросу.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль анонсировал трехсторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном

— Лидеры Азербайджана, Армении и России проведут переговоры 11 января

— Путин обсудил на совещании вопросы нагорно-карабахского урегулирования

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль анонсировал трехсторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном

— Лидеры Азербайджана, Армении и России проведут переговоры 11 января

— Путин обсудил на совещании вопросы нагорно-карабахского урегулирования