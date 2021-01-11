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Новости политики

США признали Жапарова президентом Киргизии

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США по результатам прошедшего в Киргизии голосования признали Садыра Жапарова избранным президентом страны. Об этом говорится в сообщении американского посольства в республике.

«Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью», — говорится в сообщении.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу формы правления (президентская или парламентская). По данным ЦИК, после обработки 98% участков Садыр Жапаров набрал 79,19%, президентскую форму правления поддержали 80% голосовавших.

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