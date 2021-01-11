Республиканцы заблокировали быстрое рассмотрение 25-й поправки против Трампа

Республиканцы в Палате представителей США заблокировали быстрое рассмотрение 25-й поправки, предписывающей вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего президента Дональда Трампа от должности. Об этом сообщает Fox News.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25 поправку к конституции США и провести голосование по отстранению Трампа от обязанностей президента.

Импичмент президенту США лишает Трампа права на повторное избрание, а также работу на госдолжностях и обжалование такого решения.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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