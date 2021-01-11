Администрация Трампа включила Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Администрация Трампа включила Кубу в список стран, которые считаются государственными спонсорами терроризма. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источник.

«Назначение, о котором будет объявлено в понедельник, может осложнить усилия избранного президента Джо Байдена по улучшению отношений с Гаваной», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Госдепартамент США рассматривает возможность включения Кубы в список стран-спонсоров терроризма. Решение будет принимать госсекретарь Майк Помпео. В случае если это произойдет, в отношении Гаваны автоматически будут введены санкции. Избранный президент Джо Байден уже не раз критиковал политику Трампа в отношении острова. Ему придется провести процесс пересмотра списка, и это не единственное, что омрачит ему начало президентства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Спонсор терроризма»: что США приготовили для Кубы

— От Ирана до Кубы: как Трамп вставляет Байдену палки в колеса

— Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы