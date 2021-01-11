В США Кубу официально включили в список стран-спонсоров терроризма

Администрация Трампа включила Кубу в список стран, которые считаются государственными спонсорами терроризма. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на госсекретаря США Майкла Помпео.

»Госдепартамент внес Кубу в список государств - спонсоров терроризма за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США рассматривает возможность включения Кубы в список стран-спонсоров терроризма. Решение будет принимать госсекретарь Майк Помпео. В случае если это произойдет, в отношении Гаваны автоматически будут введены санкции. Избранный президент Джо Байден уже не раз критиковал политику Трампа в отношении острова. Ему придется провести процесс пересмотра списка, и это не единственное, что омрачит ему начало президентства.

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