Минздрав Британии прокомментировал велопрогулку Джонсона в локдаун

Глава минздрава Британиии Мэттью Хэнкок прокомментировал велопрогулку премьер-министра страны Бориса Джонсона на фоне введенного в Британии общенационального локдауна. Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что политик вероятно придерживался установленных в условиях продолжающейся пандемии коронавируса требований.

«Да, вы можете пойти и потренироваться в парке с еще одним человеком, но только с одним», — подчеркнул Хэнкок.

Ранее Джонсона заметили в 11 км от дома во время совершения велопрогулки в воскресенье, 10 января. Он покатался в парке на востоке Лондона.

4 января премьер-министр Британии объявил о введении общенационального локдауна. Людям разрешается выходить из дома только по веским причинам, в том числе для прогулок и физических упражнений на свежем воздухе, не покидая границ района проживания.

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