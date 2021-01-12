СМИ: Трамп и Пенс провели «хороший разговор» на фоне призывов к импичменту президента

Действующий президент Дональд Трамп провел встречу с вице-президентом Майком Пенсом. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, политики провели «хороший разговор» вечером в понедельник, 11 января.

СМИ уточняет, что встреча Трампа и Пенса прошла на фоне призывов к вице-президенту о проведении импичмента в отношении главы Белого дома.

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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