Fox: Трамп признал «некоторую вину» в беспорядках в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп признал «некоторую вину» в событиях в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, политик сказал об этом в ходе беседы с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.

Собеседники уточнили, что он «ретранслировал» слова главы государства во время состоявшегося разговора по телефону с участием республиканцев в палате представителей. Кроме того, Маккарти также «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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