Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Помпео нанесет прощальный визит в НАТО на фоне рассмотрения импичмента Трампу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Госсекретарь США Майк Помпео намерен нанести последний визит в НАТО на фоне призывов к проведению импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

В госдепе уточнили, что поездка главы ведомства в Брюссель запланирована на среду, 13 января.

В рамках визита Помпео проведет встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Бельгии Софи Вилмес.

»(Помпео. — прим. «Газеты.Ru») подчеркнет постоянную важность трансатлантического партнерства и будет отстаивать продолжение успехов НАТО в обеспечении безопасности трансатлантического сообщества», — подчеркнули в госдепе.

Кроме того, согласно заявлению ведомства, госсекретарь укажет на важность адаптации к новым в вызовам в сфере безопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Источник: Помпео планирует обвинить Иран в сотрудничестве с Аль-Каидой (организация запрещена в России)*»

Fox: Трамп признал «некоторую вину» в беспорядках в Вашингтоне

Республиканцы могут внести резолюцию с порицанием Трампа в палату представителей США

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.