Соратник Трампа в Сенате поддержал утверждение экс-посла США в РФ главой ЦРУ

Член Республиканской партии сенатор США Линдси Грэм заявил, что бывший посол в России Уильям Бернс является отличным кандидатом на пост главы ЦРУ. Об этом он написал в своем Twitter.
Политик отметил, что Бернс — хорошо известный и опытный дипломат, а также уважаемая фигура в разведывательном сообществе. По мнению республиканца, тот будет управлять ЦРУ «твердой рукой».
«Я знаю его (Бернса. — «Газета.Ru») много лет. Он глубоко понимает угрозы, с которыми сталкивается наша страна во всем мире», — написал Грэм в соцсети.
Ранее избранный президент США Джо Байден объявил экс-посла в России Уильяма Бернса своим кандидатом на пост директора ЦРУ.
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