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Новости политики

На Украине предложили России уйти из Донбасса по «золотому мосту»

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Украина предложила России «золотой мост», чтобы завершить конфликт в Донбассе. Такое заявление в интервью Politeka сделал советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Запись беседы опубликована на YouTube-канале издания.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — сказал он.

Представитель украинской делегации заверил, что после этого с Москвы будут сняты санкции.

Арестович отметил, что для российской стороны это будет «блестящий выход».

«Но они (Россия. — «Газета.Ru») на это не идут», — заявил он.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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