Лукашенко заявил о готовности вести диалог по конституции с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов обсуждать с оппозицией вопрос о конституционных изменениях, передает «БелТА».

«Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что власти страны готовы к диалогу «с любой оппозицией, по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим» республики.

28 декабря Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11 — 12 февраля 2021 года в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2 700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021 — 2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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