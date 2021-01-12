Эксперт отметил важность стартовавшего конкурса политологов, организованного ЭИСИ

В России очень мало уделено внимание политологии и политтехнологиям, и особенно это касается обучения студентов, обучения молодых специалистов, заинтересованных в развитии по данному направлению, считает советник руководителя аппарата калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Александр Матвеев.

Во вторник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте Конкурса политологов.

«Организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса - АНО «Россия - страна возможностей», - цитирует Кириенко ТАСС. По его словам, при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, которые применяется в других проектах платформы «Россия - страна возможностей».

«Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении», - подчеркнул Кириенко. По его словам, происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым.

«Я считаю, что на данном конкурсе, который хоть и называется «Конкурс политологов», но участники смогут себя раскрыть и как политтехнологи в практической плоскости, — отмечает в свою очередь Матвеев. — Я убежден, что данный конкурс будет являться стартовой точкой для многих молодых людей. Этому будут способствовать опытные наставники, которые будут сопровождать ребят, вести их к финишу и позволят им получать полезную информацию, а самое главное в дальнейшем применять эту информацию на практике».

«Работы, которые предоставят участники конкурсной комиссии, оценят ведущие политологи страны, они смогут не просто дать оценку, а помочь реализоваться себя молодым политологам в профессиональной среде», — отметил эксперт.

«Кроме того, конкурс, на мой взгляд, будет способствовать развитию не только представителей политологического сообщества, но и юристов, специализирующихся на политических и электоральных кампаниях», — резюмировал Матвеев.