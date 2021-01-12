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Внук Королева отреагировал на слова Зеленского, назвавшего ученого украинцем

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Внук конструктора Сергея Королева рассказал «Газете.Ru», что его дедушку можно «абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым». В ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского Андрей Королев добавил, что в этом вопросе он «полностью лишен национализма».

В день 114-летия со дня рождения Сергея Королева Зеленский в своем Twitter-аккаунте назвал конструктора украинским ученым. Своим подписчикам политик напомнил, что Королев родился в Житомире.

«Известно, что Сергей Павлович Королев родился на Украине, учился там, потом учился в России, поэтому его можно абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым. Я полностью лишен национализма. Украина является его точно такой же родиной. У меня на этот счет нет недовольства. Более того, к нам в свое время приходила армянская делегация и говорила: «Посмотрите, ну Королев точно армянин, в нем не может не быть армянской крови», — рассказал внук конструктора.

Андрей Королев добавил, что его дедушку можно поставить в ряд мировых ученых, которые находятся вне национальных границ.

«Такого рода ученые, как Сергей Павлович Королев, они идут выше неких границ. Это как Бах — великий композитор. Немецкий? Да, немецкий. Но это композитор мирового уровня. Такие люди, как Сергей Павлович Королев, это ученые мирового уровня», — заключил Андрей Королев.

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