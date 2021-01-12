В Совфеде оценили решение Британии профинансировать «реинтеграцию» Крыма

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал сообщение о том, что Великобритания выделит средства на проекты Украины по «реинтеграции» Крыма и Донбасса, передает РИА «Новости».
По словам сенатора, данные действия Британии являются исключительно политическими и не преследуют заявленных «гуманитарных целей».
Косачев добавил, что включение Крыма в состав России было единственным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины.
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины.
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