США предупредили участников «Северного потока — 2» о риске санкций

| Бернст Ю.

Госдеп Соединенных Штатов уведомил о риске санкций европейские компании, которые ведомство подозревает в оказании помощи России со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на источники.

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — приводит агентство слова американского чиновника.

Госдеп намерен в четверг, 14 января, или пятницу, 15 января, опубликовать доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством газопровода, утверждает источник.

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