Госдеп планирует популяризировать миссию США при НАТО

Госдепартамент США выделит средства на то, чтобы содействовать «более глубокому пониманию» политики представительства США при НАТО. Об этом пишет RT со ссылкой на описание гранта.

«Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО принимает предложения программ и инициатив, направленных на содействие более глубокому пониманию политики и взглядов представительства США при НАТО», — говорится в документе.

На каждый проект Госдеп выделит не более $15 тысяч, точная сумма не уточняется. Отмечается, что мероприятия должны быть ориентированы на страны-члены альянса.

В качестве приоритетных тем, в том числе, находятся изучение отношений России и НАТО, деятельность альянса на Ближнем Востоке, борьба с дезинформацией, кибербезопасность, контроль над вооружениями и оборонные бюджеты.

Выигравшие грант займутся организацией публичных дискуссий, разработкой цифрового контента и методических материалов.

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