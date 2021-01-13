Байден представил кандидата на пост главы Агентства по международному развитию

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего американского постпреда при ООН Саманты Пауэр на должность главы Агентства по международному развитию. Об этом сообщает NBC News.

«Как глава агентства, она (Пауэр) будет работать с нашими партнерами, чтобы противостоять пандемии коронавируса, поддерживать незащищенные сообщества, отстаивать ценность каждого человека, а также продвигать американские идеалы и интересы по всему миру», — сказал Байден.

По его словам, если Сенат одобрит кандидатуру Пауэр, то ей предстоит изменить многое в работе агентства, поскольку при президенте Дональде Трампе бюджет ведомства был существенно урезан, а эксперты заменены «политическими назначенцами с незначительным опытом в этой сфере».

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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