Путин рассказал Эрдогану о результатах встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему об итогах встречи с главами Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что в ходе переговоров им удалось согласовать ряд важных шагов в направлении нормализации отношений. В свою очередь Эрдоган выразил поддержку соответствующим усилиям России и ее взаимодействию с Турцией.

Отмечается, что также был затронут ряд вопросов формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Кроме того, Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и выразили надежду на плодотворное развитие партнерства государств в дальнейшем. Они также договорились поддерживать регулярный диалог на всех уровнях.

Переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана прошли 11 января в Москве. Стороны обсудили выполнение принятых ранее мер урегулирования конфликта в карабахском регионе, а также дальнейшие шаги по решению оставшихся проблем.

По итогам встречи было принято заявление о Карабахе, согласно которому будет создана рабочая группа для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе.

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