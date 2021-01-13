Депутат Рады заявил, что Киев оглядывается на США в переговорах с Россией

Киевские власти постоянно озираются на США при проведении переговоров Россией. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший спикер МИД страны Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, украинские власти делают так, что страна выглядит «полуколонией».

«Мы настолько уже полуколония непонятная, что нам дают понять публично, открыто, что зачем вообще о чем-то договариваться с (президентом Владимиром) Зеленским — дождемся, что (избранный президент США Джо) Байден скажет», — заявил Волошин.

Он добавил, что позиция Киева по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе также является неконструктивной.

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