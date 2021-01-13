В конгрессе встретили аплодисментами слова республиканца о поддержке импичмента Трампу

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Дэн Ньюхаус заявил о намерении проголосовать за импичмент действующему президенту Дональду Трампу, его слова вызвали бурные аплодисменты в зале заседаний.

Фрагмент выступления Ньюхауса на заседании палаты представителей по делу об импичменте Трампу опубликовал телеканал ABC News на своей странице в Twitter.

Конгрессмен отметил, что подготовленные статьи импичмента не являются безупречными, однако отказался использовать это как «оправдание».

«Нет оправданий действиям президента Трампа. Он давал клятву защищать конституцию от всех врагов – внешних и внутренних. На прошлой неделе внутренняя угроза возникла у дверей Капитолия, и он ничего не сделал, чтобы ее остановить <...> Я проголосую за эти статьи», – заявил конгрессмен.

После его выступления в зале заседаний раздались бурные аплодисменты.

Ньюхаус стал уже шестым членом палаты представителей от республиканцев, заявившим о своей поддержке импичмента главе государства.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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