Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Кравчук заявил, что Украина готова к компромиссам по Крыму и Донбассу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что Киев готов к компромиссам в отношениях с Москвой по вопросам Крыма и Донбасса.

По его словам, при помощи переговоров Россия и Украина могут прийти к разрешению накопившихся конфликтов.

«Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол», — заявил политик.

Он добавил, что в вопросе водоснабжения Крыма Киев не желает «искусственно создавать какие-то сложности».

Ранее ЕСПЧ признал жалобу Украины на Россию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

МИД Украины назвал победой решение ЕСПЧ по Крыму

Аксенов предложил ЕСПЧ заняться нарушением прав крымчан Украиной

В Совфеде прокомментировали решение ЕСПЧ по Крыму

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.