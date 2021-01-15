Politico: репетицию инаугурации Байдена отложили

Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из соображений безопасности, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Запланированная на воскресенье, 17 января, репетиция перенесена на понедельник, рассказали источники.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.

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