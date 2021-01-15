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Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год

Кабмин Нидерландов уйдет в отставку из-за скандала с детскими пособиями

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Правительство Нидерландов в полном составе отправляется в отставку после скандала с пособиями на детей, пишет местное издание NL Times.

Как сообщается, премьер-министр Нидерландов Марком Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александру.

Однако министры будут выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет выбрано новое правительство. Кабмин продолжит заниматься текущими делами, в том числе борьбой с пандемией коронавируса. При этом более спорные и деликатные вопросы министры оставят на рассмотрение следующего правительства.

Скандал возник после того, как власти ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве с детскими пособиями и обязали их возвратить выплаченные деньги. В ряде случаев речь шла о десятках тысяч евро.

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